Cidades Desmatamento da Amazônia em setembro tem queda, mas permanece elevado Mês apresentou redução em relação a setembro de 2019, que teve recorde histórico

Em setembro de 2020, o desmatamento na Amazônia foi menor do que o do mesmo mês do ano passado, mas se manteve elevado em relação à média histórica apesar da presença do Exército na floresta, com a Operação Verde Brasil 2. Segundo dados do Deter, sistema do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) para detecção quase em tempo real de desmatamento, houve ...