Cidades Desmatamento concentrado em Goiás

Dez cidades concentram 36,4% das áreas com alertas de desmatamento em Goiás, segundos dados do sistema Deter do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) de 1º de janeiro até a última quarta-feira (28). Neste intervalo, o Estado teve 1.815 alertas de descaracterização da vegetação referentes a 382,44 km². O grupo dos municípios onde está localizado mais de um terç...