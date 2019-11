Cidades Desmatamento é responsável por 44% dos gases do efeito estufa no Brasil Emissões cresceram 3,6% de 2017 para 2018. Para o ano que vem, expectativa é de piora

Estimativas divulgadas nesta terça-feira (5) pelo Sistema de Emissões de Gases de Efeito Estufa (Seeg) do Observatório do Clima apontam que o desmatamento foi a principal fonte de emissões no Brasil em 2018, respondendo por 44% do total. De 2017 para 2018, as emissões ligadas ao desmatamento, que no levantamento do Seeg é descrito como mudanças de uso da terra, cresce...