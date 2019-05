Cidades Deslocamento de talude de mina da Vale em Barão dos Cocais (MG) atinge 18 centímetros/dia Se vibração causada romper a barragem de rejeitos Sul Superior da mina, em cerca de cinco minutos o distrito mais próximo da estrutura pode ser atingido

A movimentação do talude norte da mina de Gongo Soco, da Vale, em Barão de Cocais (MG), chegou a 18 centímetros neste sábado (25), nos pontos mais críticos, de acordo com informações da Agência Nacional de Mineração (ANM). A velocidade média de deformação em todo o talude norte atingiu os 14,1 cm por dia. A velocidade do deslocamento vem aumentando desde ...