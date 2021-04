Cidades Desigualdade social e Bolsonaro agravaram pandemia no Brasil, mostram estudos Segundo dados da plataforma Our World In Data, ligada à Universidade de Oxford, o Brasil é um dos países que menos fez testes na comparação por 100 mil habitantes

Estudo publicado pela revista científica The Lancet afirma que a propagação das infecções e mortes por Covid-19 no Brasil foi primordialmente afetada pela combinação das vulnerabilidades socioeconômicas no país e a resposta errática do governo Jair Bolsonaro (sem partido) à crise. Outro trabalho científico, da Science, reforça a responsabilidade de Bolsonaro na má ...