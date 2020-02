Cidades Desfile de escolas de samba do Rio exalta tom crítico Com baixo patrocínio público e privado, não faltarão menções ao prefeito e ao presidente entre as escolas do Rio. E sobrará polêmica

Praticamente sem verba pública e sem os enredos patrocinados comuns nos anos 2000, as escolas de samba do Rio poderiam estar em crise, mas conseguiram se reinventar e neste ano vão apresentar desfiles com menos luxo e mais criatividade e crítica social – características tão comuns nos miseráveis primórdios dessas agremiações. As verbas públicas comprometiam a disp...