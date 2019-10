Cidades Desfile é realizado em comemoração ao aniversário de 86 anos de Goiânia Goianos marcaram presença em tradicional evento, realizado nesta manhã de quinta-feira (24), no Setor Campinas

Os goianos marcaram presença na Avenida 24 de outubro, no Setor Campinas, para acompanhar o desfile em comemoração ao aniversário de 86 anos de Goiânia, nesta quinta-feira (24). Tropas militares das diferentes forças abriram as comemorações marchando diante do público e autoridades presentes no palanque. O hasteamento das bandeiras, com a execução do Hino Nacion...