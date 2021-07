Cidades Desfecho do caso Lázaro Barbosa deixa lições e perguntas abertas Especialistas dizem que o ideal seria a captura do criminoso, mas admitem que o contexto da caçada contribuiu para a morte pelas forças policiais

Excesso de mídia, emocional dos policiais, mistura com política, erros de estratégia e comunicação estão entre os fatores que explicam a “caçada” de Lázaro Barbosa ter durado 20 dias e ter terminado com a morte do criminoso, suspeito de cometer uma chacina em Ceilândia (DF), entre outros crimes bárbaros. Esses são alguns dos pontos levantados por quatro especialistas n...