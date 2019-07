Cidades Desestímulo para novas feiras em ruas

O projeto de lei da atualização do Plano Diretor de Goiânia que está disponível no site da Câmara Municipal, em relação às propostas para o desenvolvimento econômico da capital, pretende normatizar, estruturar e qualificar feirantes que já operam nas feiras da cidade, percebidas como fundamentais para o turismo econômico da cidade. No entanto, os técnicos do Paço Municip...