Cidades Desembargador aposentado e ex-presidente do TJ-GO e TRE-GO, Arivaldo Chaves morre de Covid-19 Morte ocorreu na noite desta sexta-feira (19), em Brasília (DF)

Atualizada às 12h34 O desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) Arivaldo Chaves, de 84 anos, morreu na noite desta sexta-feira (19), em decorrência da Covid-19. Arivaldo já exerceu a presidência, vice-presidência e a Corregedoria do TJGO. Também foi vice-presidente da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás (Asmego) e da Associaç...