Cidades Desavença entre vizinhos termina em tiros em Goiânia Não houve feridos e a ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes

Uma desavença entre vizinhos terminou com disparos de arma de fogo na manhã deste sábado (7), na Rua ELO-33, no Parque Eldorado Oeste, em Goiânia. Segundo informações preliminares da Polícia Civil, o suspeito de atirar é um homem, que teria se desentendido com um adolescente, que mora com a mãe na casa ao lado da dele. Não houve feridos. A ocorrência foi registrada na Cen...