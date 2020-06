Cidades Desativado Centro de Internação onde adolescentes morreram queimados em Goiânia Os internos do CIP foram transferidos para o Centro de Atendimento Socioeducativo (Case), no Conjunto Vera Cruz, na capital

Na manhã desta terça-feira (2) ocorreu a solenidade de desativação do Centro de Internação Provisória (CIP), que funcionava dentro do 7º Batalhão da Polícia Militar, no Jardim Europa, Região Sudoeste de Goiânia. A unidade socioeducativa teve um incêndio no dia 25 de maio de 2018 que matou dez adolescentes de um mesmo alojamento. No último dia 29 de maio, o POPULAR trouxe matéria falando que a desativaç...