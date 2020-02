A família da gerente de hipermercado Fernanda Souza Silva, de 33 anos, está apreensiva com o desparecimento da mulher. Ela foi vista pela última vez na quarta-feira (12), em uma imagem de câmera de monitoramento de Bela Vista de Goiás, na região Metropolitana de Goiânia, onde moram. A irmã de Fernanda, Vilma de Souza Silva, conta que o Boletim de Ocorrência foi registrado na sexta-feira (14) pela manhã na delegacia da Polícia Civil, no município.

Segundo ela, a família deu falta de Fernanda ainda na quinta-feira (13), mas quando foram à delegacia, já havia passado do horário de funcionamento e esta estava fechada. Na primeira hora do dia seguinte, então, os parentes procuraram a polícia.

De acordo com Vilma, a rotina de Fernanda, que mora em Bela Vista, mas trabalha em um hipermercado no Jardim Goiás, em Goiânia, é ir de carro até o local onde pega o ônibus para a capital. Ainda segundo a irmã, a gerente costuma retornar de transporte coletivo, pegar o carro, que deixa estacionado em frente a uma padaria, e retornar para casa. O último registro de Fernanda é de quando ela sai do local onde estacionava seu veículo. Depois disto, ninguém mais a viu.

Relatos

A mãe de Fernanda, Fátima Souza, chegou a ligar para a filha na quarta-feira, mas ela não atendeu. Fernanda teria enviado uma mensagem mais tarde dizendo que havia saído para um local onde não havia sinal e, por isso, não poderia atender. Depois, em outra mensagem, ela dizia que o telefone estava com problemas e que, se não respondesse mais, seria este o motivo.

Aos colegas de trabalho, na quinta-feira (13), por meio de mensagem, a gerente teria dado recomendações sobre o que deveria ser feito naquele dia e informado que não poderia ir trabalhar, porque estava no hospital. Entretanto, informa a família, ela não disse onde e nem o que teria acontecido. Os colegas de trabalho de Fernanda exibem nas redes sociais o registro do desaparecimento na tentativa de que a mulher seja encontrada o mais rápido possível.

Namorado

A irmã de Fernanda conta que o namorado da gerente acompanhou os familiares até a delegacia para registrar o desaparecimento. Ele teria dito à família que eles terminaram o relacionamento na quarta-feira (12) pela manhã e que, depois disto, não a viu mais. Durante o atendimento na Delegacia de Polícia Civil, os oficiais pediram que ele não saísse da cidade e nem desligasse o telefone.

“Mas depois disso ele também desapareceu, ninguém sabe para onde ele foi e o celular dele só dá desligado”, relata Vilma.

Com a denúncia recebida na sexta-feira (14), a polícia segue apurando o caso e busca o encontrar o casal. Até a tarde deste domingo (16), Fernanda não havia sido localizada. A reportagem ainda não conseguiu contato com o delegado responsável pelo caso na tarde deste domingo. A reportagem também tentou contato com a família do namorado de Fernanda, mas sem sucesso.

A família de Fernanda pede que quem tiver informações sobre o paradeiro da gerente pode informar a Polícia Civil, pelo 197, ou entrar em contato pelo número (62) 9.9650-1928.