Cidades Desafios para redução de desigualdades regionais é o tema da redação do Enem Digital Alunos de 104 cidades, dentre elas Goiânia e Anápolis, realizam a prova de linguagens, ciências humanas e redação na tarde deste domingo (31). Demais provas serão no dia 7 de fevereiro

Os alunos 93.217 alunos que conseguiram se inscrever para a realização do primeiro Enem Digital vão ter de desenvolver argumentos ou narrativas sobre "O desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil" na redação deste primeiro dia de provas, que ocorre na tarde deste domingo (31), até às 19 horas. As avaliações são de linguagens, ciências humanas e a r...