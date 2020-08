Cidades Desafios da educação pós-pandemia são tema de Webinar do Grupo Jaime Câmara nesta quinta-feira (6) Encontro virtual será às 17 horas desta quinta. As vagas são limitadas e as inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet. Este é o terceiro de uma série de eventos virtuais realizados pela instituição

O futuro da educação após a pandemia do coronavírus será o tema do próximo Webinar realizado pelo Grupo Jaime Câmara. O debate intitulado “Educação: quais as perspectivas pós-pandemia?”, será o terceiro de uma série de eventos virtuais realizados pela instituição. A videoconferênca está marcada para as 17 horas desta quinta-feira (6) e terá três convidados com renome na á...