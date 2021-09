Cidades Desabastecimento marca semana em Goiânia e Aparecida Em meio a uma crise hídrica e com temperaturas acima de 38ºC, moradores da capital e da região metropolitana têm sofrido sem água. Saneago afirma que não realiza racionamento

Durante esta semana, milhares de moradores de Goiânia e de Aparecida de Goiânia enfrentaram as torneiras secas em meio a temperaturas de 38°C. O rompimento de uma adutora e a falta de energia elétrica no Sistema João Leite seriam as justificativas para a falta d’água. A Companhia Saneamento de Goiás (Saneago) afirma que não está fazendo racionamentos. Na prática, m...