Vida Urbana Desabastecimento durava meses

O Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás (CRF-GO) constatou desabastecimento recorrente de meses que impacta no processo assistencial dos pacientes. De acordo com Rejane Machado, farmacêutica e fiscal do Conselho, quando não há o antibiótico adequado para tratamento de uma patologia, são utilizados substitutos às vezes não adequados. “Estamos falando de um hospital de média e ...