Cidades Deputados protocolam pedido para CPI sobre o derramamento de óleo no Nordeste O documento foi assinado por 280 deputados. Se ao me nos 171 foram confirmadas, o texto vai para o presidente Rodrigo Maia (DEM-RJ) que decide se aceita ou não a instalação das investigações

Os deputados da oposição, com apoio da maioria das bancadas do Nordeste, protocolaram um pedido para abertura de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) para apurar as causas do desastre ambiental provocado por vazamento de petróleo cru em praias de nove Estados. O autor da proposta é o deputado João Campos (PSB-PE), que afirma que governo federal apresentou ...