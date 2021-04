Cidades Deputados federais goianos são denunciados por supostas irregularidades em gastos com combustíveis Os nomes apontados em reportagem do Fantástico veiculada no último domingo são os dos deputados federais Francisco Júnior (PSD) e Professor Alcides (PP); ambos negam as acusações

Dois deputados federais goianos foram denunciados por suspeita de gastos irregulares com combustíveis pela Organização Não Governamental (ONG) Observatório Político Socioambiental (OPS). A informação foi veiculada no Fantástico, na noite do último domingo (18). Segundo a investigação da Operação Tanque Furado, foram encontradas notas fiscais para a prestação de con...