Cidades Deputados europeus pressionam Mourão a não restringir ONGs na Amazônia Texto considera "muito preocupantes" notícias sobre o estabelecimento de limites e regras mais duras para a atuação de entidades da sociedade civil

Um grupo de 68 deputados do Parlamento Europeu enviou uma carta ao vice-presidente Hamilton Mourão e ao Conselho Nacional da Amazônia Legal, que ele coordena, reclamando de planos para restringir as atividades de ONGs na região. Com data de quinta-feira (26), o texto considera "muito preocupantes" notícias sobre o estabelecimento de limites e regras mais duras para a...