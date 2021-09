Cidades Deputados aprovam projeto que obriga preso a pagar custos de tornozeleira eletrônica em Goiás O texto diz que cada equipamento deve custar R$ 245 por mês para cada detento

Foi aprovado na última quinta-feira (16) o projeto que obriga detentos a custear todos os gastos pelo uso e manutenção da tornozeleira eletrônica. O equipamento é utilizado no monitoramento de prisões domiciliares, saídas temporárias e detentos em semiliberdade e provisórios. De acordo com o texto cada dispositivo terá o preço de R$245 por mês. Com a aprova...