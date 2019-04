O deputado Alysson Lima (PRB) deve apresentar na sessão plenária desta terça-feira (16) da Assembleia Legislativa um projeto de lei que propõe alteração na Lei Complementar 34, de 3 de outubro de 2001, que modifica o mesmo tipo de documento legal número 27, de 1999. As leis tratam da região metropolitana e cria a Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (RMTC) e, por consequência, a Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos (CDTC). A ideia do parlamentar é modificar a composição do órgão deliberativo, acrescentando o governador de Goiás como mais um de seus membros.

Desde a sua criação, em 1999, a CDTC nunca teve o governador do Estado como um de seus membros. No entanto, o executivo é representado pela secretaria que responde pela área, que já teve o nome modificado em Cidades, Assuntos Metropolitanos e, desde a gestão anterior, é vinculada ao Meio Ambiente, apresentando uma superintendência que cuida da região metropolitana. Alysson afirma que o governador não pode se furtar de discutir e deliberar sobre o transporte público, que é um componente importante para a sociedade.

A proposta que vai ser colocada em pauta na Assembleia tem como base o Estatuto das Cidades e a lei estadual que criou o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Goiânia (Codemetro), em que dispõe o Estado como co-responsável pelo transporte coletivo no caso das regiões metropolitanas, juntamente com os municípios. No caso de cidades que não compõem metrópoles, o assunto é de responsabilidade apenas municipal. Como os prefeitos dos municípios da região metropolitana já compõem a CDTC, para Alysson, falta a presença do Estado.

No começo do ano, o governador Ronaldo Caiado (DEM) concedeu declarações públicas de que não vê motivo de o executivo estadual participar das discussões sobre o transporte coletivo, o que deveria ficar a cargo dos municípios. O governo chegou a enviar um projeto de lei para a Assembleia retirando a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (AGR) da composição da CDTC, com a intenção de retirar posteriormente os demais entes do Estado. O projeto foi retirado após discussões públicas acerca da importância da participação do Estado, mas oficialmente o executivo disse que reformularia a proposta.