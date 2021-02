Cidades Deputado do PSOL cobra Estados e governo federal sobre ações contra novas cepas do coronavírus "A crise nos estados brasileiros avança rapidamente, outras cidades podem reproduzir o que acontece em Manaus", afirma o deputado federal David Miranda

O deputado federal David Miranda (PSOL-RJ) acionou os governadores de 26 estados e do Distrito Federal, além do Ministério da Saúde, solicitando informações sobre protocolos adotados por essas esferas governamentais para lidar com a contenção de novas cepas do coronavírus, como a encontrada em Manaus (AM). "O Brasil está no topo da lista mundial como o pior país a...