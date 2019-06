Cidades Deputada Flordelis diz ter esperança de que filhos sejam inocentes Um dos presos, Flávio dos Santos Rodrigues, filho biológico de Flordelis, confessou o crime

Com um novo depoimento marcado para segunda-feira, 24, a deputada federal Flordelis (PSD-RJ) reafirmou na noite de sábado, 22, a esperança de que sejam inocentes seus dois filhos presos temporariamente pelo assassinato do marido dela, o pastor Anderson do Carmo Souza, de 42 anos. Um dos presos, Flávio dos Santos Rodrigues, filho biológico de Flordelis, confessou o crime, m...