Goiás confirmou 95 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. As informações são do boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) na tarde desta sexta-feira (2). A última vez que o Estado havia ultrapassado 90 mortes no mesmo espaço de tempo foi na quinta-feira (24), com 91 registros. No total, os óbitos no território goiano chegaram a 4.818. Como há atraso nas notificações, não significa dizer que todas ocorreram no mesmo dia.

Segundo dados da SES-GO, os casos de doença pelo coronavírus já somam 215.112 sendo 2.214 confirmados no boletim desta sexta-feira (2). Em investigação são 225.865 casos e 237 óbitos. A taxa de letalidade atual está em 2,24%.