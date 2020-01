Cidades Depois de rompimento de represa em Pontalina, moradores "pescam" peixe no meio da rua Após a forte chuva que começou por volta das 3 horas da manhã e que não parou até o início desta tarde, cidade está alagada

Depois do rompimento de uma represa na manhã deste sábado (04) em Pontalina, a água chegou às casas da cidade causando muito estrago e prejuízo. Em alguns bairros, moradores estão deixando suas casas. Apesar do susto e do prejuízo que ainda será contabilizado, ninguém se feriu. ...