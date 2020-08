Cidades Depois de reabertura com aglomerações, Pirenópolis tem diminuição no fluxo de turistas De acordo com secretária de Saúde da cidade, fiscalização tem sido mais rígida e cidade está mais tranquila. Entretanto, moradores afirmam que fluxo de pessoas continua intenso

Depois de enfrentar uma reabertura com aglomerações, o fluxo de turistas em Pirenópolis diminuiu. É o que afirma a secretária municipal de Saúde da cidade, Luciana Rodrigues. “É claro que ainda temos turistas, mas a situação está muito mais bem controlada do que no primeiro de semana”, pontua. A cidade ficou sem receber visitantes por mais de três meses por conta da...