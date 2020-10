No domingo, a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) informou que não recebeu novos registros referentes à Covid-19 desde sábado e que, devido instabilidade no sistema oficial de notificação do Ministério da Saúde (MS), os dados não poderiam ser apresentados. Nesta segunda, depois de atualização do sistema, a SES-GO informou que o total de casos confirmados da doença é de 239.054, 2.240 a mais do que sábado. O total de mortes passou de 5.374 para 5.401, com mais 27 confirmações.

De acordo com o boletim desta tarde, o total de pessoas recuperadas é de 229.193. Ainda existem 237.134 casos suspeitos em investigação. Já foram descartados 173.473 casos. Considerando apenas as mortes, o total de 5.401 casos reflete em uma taxa de letalidade de 2,26%. Há 226 óbitos suspeitos que estão em investigação. Entre as vítimas da doença, 3.177 são do sexo masculino, o que significa 59% do total e 2.224 mulheres, que representam 41% do total.