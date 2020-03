A assessoria de imprensa da prefeitura de Abadiânia informou nesta sexta-feira (20) que a secretária de Saúde da cidade, Alaídes Araújo, e a responsável pelo Núcleo de Vigilância Epidemiológica, Luzia dos Santos, se confundiram quando confirmaram ao POPULAR, neste mesmo dia, que um dos três casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) da cidade se tratava de um membro da Casa Dom Inácio de Loyola. De acordo com a assessoria, o motivo foi a grande quantidade de atribuições que ambas estão lidando neste momento.

A nota enviada pela prefeitura informa os três casos se tratam um turista estrangeiro, uma pessoas que chegou de viagem internacional e outra que teve contato com alguém que veio de fora do Brasil. Sobre os casos suspeitos, Luzia informou que todos seguem bem. "Podemos dizer que todos estão em casa com suas famílias e sendo monitorados", pontua.

A prefeitura da cidade tomou ainda outras medidas de prevenção como, por exemplo, a capacitação de profissionais da área de saúde e a realização de uma quarentena para todos os turistas que chegarem na cidade.

O centro religioso que foi fundado por João de Deus, assim como pousadas e hotéis, foi fechado preventivamente. "Foi no dia 17. Nós já havíamos feito uma visita e achamos que por ter uma grande circulação de pessoas era melhor fechar assim como ocorreu com outros lugares", afirma.