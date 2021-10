Cidades Depois de concluídos resgates de vítimas de naufrágio, dono de embarcação deverá retirá-la do local Investigação das causas do acidente será realizada pela Capitania Fluvial do Pantanal, que é uma organização militar subordinada à Marinha do Brasil

Depois de concluído o resgate das vítimas com uma embarcação em Corumbá (MS) na tarde da última sexta-feira (15), a Marinha do Brasil informou que o proprietário do barco naufragado será acionado para retirá-lo do local do acidente. A investigação sobre as causas do acidente serão conduzidas pela Capitania Fluvial do Pantanal (CFPN), organização militar subordinada a...