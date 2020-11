Cidades Depois de ameaçar a esposa, homem é preso com diversas armas em Goiânia Polícia Militar encontrou o suspeito depois que ele teria efetuado disparos de arma de fogo com o intuito de intimidar a esposa

Um homem foi preso na noite de ontem (22) no Parque Industrial João Braz, na região Oeste de Goiânia, depois de ameaçar a esposa com uma arma de fogo. A Polícia Militar informou que foi informada via Copom sobre disparos de arma de fogo que teriam sido efetuados em via pública e foram até o endereço. Ao chegar no local, os policiais disseram que foram informados que o ...