Cidades Depois de acidente fatal com ciclista, sinalização é reforçada na Rodovia dos Romeiros Larissa Egito morreu na noite da última quarta, depois de descer pela via e não ver quebra-molas. Goinfra informou que barreira existe para desviar fluxo da água da chuva

Depois do acidente que vitimou Larissa de Jesus Marinho do Egito, de 21 anos, na última quarta-feira (29), foi realizado a sinalização do trecho da Rodovia dos Romeiros, onde aconteceu a queda. A família ainda acredita que o motivo do acidente foi a falta de sinalização e de iluminação, que impediu que a ciclista visse a barreira a tempo de frear. Amigo de Lariss...