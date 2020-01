Cidades Depoimentos de socorristas auxiliam Polícia Civil na investigação da morte de irmãos, em Trindade Delegado diz que relatos podem contribuir caso haja uma reconstituição do local onde irmãos foram alvejados em ação policial. Mais duas testemunhas também foram ouvidas

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO) ouviu ontem os quatro socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que realizaram o atendimento aos irmãos Kalebe de Paula Araújo, de 19 anos, e Victor de Paula Araújo, de 21 anos, mortos nesta segunda-feira (6) dentro de casa no Setor Maysa II, em Trindade, depois de uma ação policial do Batalhão de Operações Es...