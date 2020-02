Cidades Depoimento de ex foi fundamental para esclarecer desaparecimento de gerente em Bela Vista Mulher suspeitou do fato de Allan Pereira dos Reis, de 22 anos, estar com um veículo e descobriu, na internet, que automóvel pertencia à Fernanda de Souza Silva, que estava desaparecida

As informações repassadas pela ex esposa de Allan Pereira dos Reis, de 22 anos, preso preventivamente por suspeita de envolvimento na morte da gerente de hipermercado Fernanda de Souza Silva, de 33 anos, que residia em Bela Vista de Goiás, na região metropolitana de Goiânia, foram fundamentais para desvendar o caso, de acordo com a Polícia Civil de Goiás. ...