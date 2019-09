Cidades Depósito de recicláveis pega fogo em Goiânia Segundo o Corpo de Bombeiros, toda a estrutura do lugar ficou comprometida

Um depósito de recicláveis pegou fogo na noite de sábado (31), no Jardim Cerrado 2, em Goiânia. Não houve feridos e ninguém estava no local no momento do incêndio. O Corpo de Bombeiros foi acionado por uma pessoa que passava nas proximidades. Foram utilizados 40 mil litros de água em 5 horas para apagar o fogo. Segundo a corporação, toda a estrutura do lugar fi...