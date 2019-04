Vida Urbana Denunciantes relatam assédio sexual, moral e abuso de poder por parte de médico do TJ-GO Ministério Público ouviu, entre possíveis vítimas e testemunhas, 98 pessoas; cerca de 40 delas denunciam o médico por sua postura enquanto diretor-geral do Centro Médico do Tribunal de Justiça

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) protocolou, no início da manhã desta terça-feira (2), ação civil pública por improbidade administrativa contra o médico Ricardo Paes Sandre, então diretor-geral do Centro de Saúde do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO). A denúncia é baseada em casos de assédio moral, sexual e abuso de poder relatados por 10 servidoras do TJ. A d...