Cidades Denúncias de trabalho infantil caíram 30% nos últimos 4 anos em Goiás MPT registrou 400 ocorrências em 2014 e apenas 116 no ano passado

Os números de processos judiciais e denúncias sobre trabalho infantil caíram em Goiás nos últimos anos. Entre 2016 e 2018, a quantidade de ações do tipo no Tribunal Regional do Trabalho de Goiás (TRT-GO) saiu de 61 por ano para 24, uma diferença de quase 40%. O mesmo aconteceu em relação às denúncias que chegam até o Ministério Público do Trabalho do Estado de Goiás (MPT-G...