Cidades Denúncias de perturbação do sossego aumentam 81% durante quarentena em Aparecida Prefeitura informou que multas podem chegar a R$ 5 mil. Maioria dos casos se referem ao uso de som alto

Aumentou em 81% o registro de ocorrências de perturbação do sossego em Aparecida desde o início da vigência do decreto do governo estadual que determina período de quarentena e de distanciamento social. A Prefeitura informou que saltaram de 236 registros no mês de fevereiro, para 427 ocorrências até o dia 18 de maio. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sust...