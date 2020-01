Cidades Denúncias de abuso sexual contra prefeito de Luziânia chegam a 20 Possíveis vítimas foram ouvidas durante um mutirão realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil

Cerca 20 denúncias de assédio sexual contra o prefeito de Luziânia, Cristóvão Tormin (PSD) são investigadas pela Polícia Civil (PC) e o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO). As possíveis vítimas foram ouvidas durante um mutirão realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A maioria das mulheres, que relatam terem sido abusadas sexualmente, são ou foram funcionárias do gabinete do político. Além das esferas criminal e judicial,...