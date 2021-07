Cidades Denúncias apontam início de abusos há 20 anos por prefeito de São Simão Após adolescente gravar videochamada em que prefeito mostra partes íntimas, outras vítimas procuraram MP. Jornalista, hoje com 30 anos, diz que foi abusado entre 2001 e 2007

Há 15 dias, um garoto de 15 anos morador do município de São Simão, gravou videochamadas realizadas pelo prefeito da cidade, Francisco de Assis Peixoto (PSDB), nas quais ele teria mostrado partes íntimas e também realizado masturbação. As imagens foram entregues junto com o aparelho celular para a delegacia da cidade e também para o Ministério Público do Estado de Go...