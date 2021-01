Cidades Denúncia anônima resulta na apreensão de 400 kg de maconha no interior de Goiás Além da droga, a polícia apreendeu dois celulares e dinheiro em espécie e cartão de crédito

Uma denúncia anônima resultou na apreensão de cerca de 400 quilos de maconha nesta segunda-feira (25) na zona rural de Roselândia, no Distrito de Bela Vista de Goiás, pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar. No momento da abordagem, em uma estrada vicinal, houve perseguição. Um dos suspeitos conseguiu fugir, enquanto o motorista do veículo foi abordado pelos ...