Cidades Denúncia anônima leva a apreensão de 200 kg de maconha em Rio Verde A Polícia Militar informou que esta é a maior apreensão de droga em Rio Verde este ano

Um jovem de 21 anos foi preso com cerca de 200 kg de maconha, na madrugada desta quarta-feira (10), no setor Águas Lindas, em Rio Verde, no Sudoeste do Estado. Essa foi a maior apreensão da droga na Cidade esse ano. Segundo a Polícia Militar (PM), após uma denúncia anônima, os policiais abordaram o suspeito enquanto ele chegava em casa de carro. Ele tentou fugir, mas f...