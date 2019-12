Cidades Denúncia anônima impede fuga de detentos do presídio de Pires do Rio A cela foi isolada para reforma e os detentos colocados em outras unidades

Uma denúncia anônima na tarde de segunda-feira (23), evitou a fuga de sete detentos do presídio de Pires do Rio, que aconteceria nesta terça-feira (24), através de dois buracos que estavam sendo perfurados na parede da cela. Segundo a direção da unidade, para revistar a cela, os detentos foram colocados no pátio do banho de sol até que os buracos foram encontrados. Eles d...