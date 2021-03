Cidades Demora na fila para vacinação em Aparecida é de até seis horas Prefeitura informou que alta procura motiva demora, mas garante que todos os interessados serão imunizados

O tempo de espera para idosos se vacinarem contra Covid-19 em Aparecida de Goiânia chegou a seis horas nesta quinta-feira (4), de acordo com leitores do POPULAR. Em vídeos e fotos encaminhadas por pessoas que foram até os locais de vacinação, é possível ver que as filas estão dando a volta em vários quarteirões. A cidade foi a primeira em Goiás a iniciar a vacina para p...