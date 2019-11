Cidades 'Democratização do acesso ao cinema no Brasil' é o tema da redação do Enem 2019 Assunto surpreende estudantes e usuários nas redes sociais

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começou neste domingo (3), e o tema da redação foi anunciado pelo Inep após o início da prova. O assunto a ser discutido pelos candidatos será a "Democratização do acesso ao cinema no Brasil". Os candidatos têm cinco horas e meia para a realização da prova. Além da redação, respondem 90 questões de Linguagens e Ciências Humanas. Nas redes ...