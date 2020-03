O RedeMob Consórcio divulgou nesta terça-feira (17) que a demanda do transporte público na região metropolitana de Goiânia pode cair à metade na próxima semana, se confirmadas as previsões realizadas com base na redução já apurada no sistema. Neste caso, a procura seria semelhante à que é suprida com a planilha dos domingos.

De acordo com o consórcio, nas últimas semanas já houve a redução de aproximadamente 15% da demanda de passageiros pagantes, que estaria associada à suspensão das atividades educacionais em todos os níveis. Para esta semana, já há uma estimativa no número de usuários que pagam passagens entre 25% e 30%. Esta diminuição, acredita o consórcio, é motivada pela flexibilização das atividades laborais, tais como o trabalho remoto.

Para o RedeMob, caso existam limitações mais abrangentes aos deslocamentos, nos moldes do que ocorre em alguns países da Europa, onde apenas trânsitos essenciais são permitidos, poderá ocorrer a paralisação de grande parte do sistema de transporte público.

O RedeMob apurou que na manhã desta terça-feira (17), os terminais ficaram mais vazios do que o de costume nos horários de pico. Na última segunda-feira (16), a demanda apurada foi 25% menor que a considerada normal.

O consórcio apurou uma queda na demanda da última segunda-feira (16) na ordem de 25%. A referência para comparação foi o dia 18 de março de 2019, também segunda-feira.

Limpeza

Neste momento, o RedeMob Consórcio afirma que intensifica a limpeza principalmente nos banheiros com o intuito de garantir o abastecimento de sabão líquido e papel, conforme divulgado em reportagem do POPULAR nesta terça-feira. Os profissionais do consórcio foram orientados sobre os perigos do coronavírus e receberam informações para dar apoio aos usuários.

O RedeMob deixou reforçou que eventuais problemas podem ser notificados à RMTC, pelo telefone 0800 648 2222, e pelos os perfis oficiais nas redes sociais (Facebook, Instagram e Twitter).