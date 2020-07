Cidades Demanda no Samu em Goiânia cresce 100% com Covid Em 40 dias, número de transferências diárias de pacientes por ambulâncias do serviço entre unidades como Cais e Ciams para hospitais com leitos de enfermaria e UTI subiu entre 60 e 80

Os socorristas do Samu em Goiânia viram a demanda por transferência intra-hospitalar de pacientes com suspeita ou que deram positivo para a Covid-19 aumentar 100% nos últimos 40 dias. O coordenador geral do serviço na capital, André Luiz Braga, diz que são feitos por dia em média de 60 a 80 transportes de pessoas que estavam nas unidades de urgência como Cais e Ciams pa...