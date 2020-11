Cidades Demanda na bacia do Rio Meia Ponte pode crescer 235% Abastecimento público, irrigação, dessedentação de animais e mineração dependem da bacia hidrográfica onde reside um terço da população de Goiás. Situação exige planejamento

A demanda na bacia do Rio Meia Ponte pode crescer 235,6% até 2040 para os usos industrial, animal e de irrigação, de acordo com o cenário mais expansivo do prognóstico elaborado pela Fundação de Apoio à Pesquisa da Universidade Federal de Goiás (Funape-UFG). Os setores de consumo humano urbano e mineração incrementam a necessidade de água em 29,7% e 22,2%, respectivamente...