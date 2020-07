Cidades Demanda do transporte coletivo deve crescer 25% em Goiânia Reabertura das atividades econômicas na capital a partir desta terça-feira (14) deve incrementar a quantidade de passageiros no transporte coletivo e mais 100 ônibus vão para operação

As empresas concessionárias do transporte coletivo concordaram em incrementar a frota operacional do sistema metropolitano em mais 100 veículos a partir desta terça-feira (14), o que representa um acréscimo de cerca de 10% na oferta. No entanto, é estimado por técnicos do setor que a demanda de passageiros, em razão da reabertura das atividades comerciais e de serviços em Goiâ...