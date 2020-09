Cidades Demanda do Samu sobe 50%

Desde o início da pandemia do coronavírus (Sars-CoV-2), a demanda de trabalho do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Goiânia aumentou em 50%. Além de atender as demandas de urgência, como acidentes de trânsito com feridos, eles também estão fazendo o transporte inter-hospitalar de pacientes com suspeita ou confirmação da Covid-19.Ao todo, o Samu Goiânia atende 27 mun...